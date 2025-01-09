В Калифорнии объявили режим масштабного бедствия

Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате Калифорния с целью помочь местным властям справиться с последствиями бушующих пожаров. Об этом сообщается в обнародованном на сайте Белого дома заявлении.

Отмечается, что американцы смогут получить гранты на временное жилье, ремонт, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления хозяйств и бизнеса.

Кроме того, помощь направят местным властям, равно как и некоторым некоммерческим организациям для проведения аварийных работ.

Ранее стало известно, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе составит от 52 до 57 миллиардов долларов. Это уже один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии, заявил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.