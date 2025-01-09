Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:43, 9 января 2025Экономика

Лесные пожары добрались до Голливудских Холмов

AP: лесной пожар приблизился к концертному залу Hollywood Bowl
Виктория Клабукова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Лесные пожары, вспыхнувшие вблизи Лос-Анджелеса, добрались до Голливудских Холмов. Каким достопримечательностям грозит пламя, пишет Associated Press.

Еще один лесной пожар, получивший название «Сансет», вспыхнул в парке Ранон-Каньон вблизи от исторического концертного зала Hollywood Bowl в полшестого вечера по местному времени (полпятого утра по Москве). На данный момент от «Аллеи славы» пламя отделяет всего километр. Улицы около Китайского театра Граумана и музея мадам Тюссо забиты машинами, повсюду стоит вой сирен. Вертолеты, низко пролетая над городом, сбрасывают воду. Постояльцы с чемоданами наперевес покидают отели, а зеваки идут навстречу пламени, снимая происходящее на камеру.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. К вечеру среды площадь возгорания превысила 60 квадратных километров. На данный момент от огня пострадало более тысячи зданий, в основном это жилые дома. В зоне эвакуации находятся 130 тысяч жителей, жертвами трагедии стали пять человек. Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Лесной пожар стал одним из самых масштабных в истории штата.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У крупнейшего взяточника в истории России изымут биткоины на миллиард рублей. Тамбиев брал взятки «как зарплату»

      В российском регионе оштрафовали клуб после вечеринки с трансгендерами из Таиланда

      Маск раскритиковал власти США из-за пожаров

      Киберпреступники будут чаще атаковать россиян

      Журналист назвал последствие одного решения Запада по Украине

      Названы главные риски для российской экономики

      Байден отменил прощальную поездку в Италию

      В Пентагоне оценили готовность США к захвату Гренландии

      Губернатор раскрыл последствия попытки удара ВСУ по Краснодарскому краю

      В России мужчина на грузоподъемном кране сорвался в ущелье с 50-метровой высоты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше