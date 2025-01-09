Лесные пожары добрались до Голливудских Холмов

AP: лесной пожар приблизился к концертному залу Hollywood Bowl

Лесные пожары, вспыхнувшие вблизи Лос-Анджелеса, добрались до Голливудских Холмов. Каким достопримечательностям грозит пламя, пишет Associated Press.

Еще один лесной пожар, получивший название «Сансет», вспыхнул в парке Ранон-Каньон вблизи от исторического концертного зала Hollywood Bowl в полшестого вечера по местному времени (полпятого утра по Москве). На данный момент от «Аллеи славы» пламя отделяет всего километр. Улицы около Китайского театра Граумана и музея мадам Тюссо забиты машинами, повсюду стоит вой сирен. Вертолеты, низко пролетая над городом, сбрасывают воду. Постояльцы с чемоданами наперевес покидают отели, а зеваки идут навстречу пламени, снимая происходящее на камеру.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. К вечеру среды площадь возгорания превысила 60 квадратных километров. На данный момент от огня пострадало более тысячи зданий, в основном это жилые дома. В зоне эвакуации находятся 130 тысяч жителей, жертвами трагедии стали пять человек. Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Лесной пожар стал одним из самых масштабных в истории штата.