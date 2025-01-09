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06:48, 9 января 2025Мир

Трамп резко раскритиковал Байдена из-за катастрофы в США

Трамп раскритиковал Байдена за бездействие на фоне пожаров в Калифорнии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за бездействие на фоне мощных пожаров в Калифорнии. Республиканец написал об этом на странице в соцсети Truth Social.

«Пусть это послужит символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности <…> [Байдена]», — подчеркнул Трамп.

По мнению политика, бушующие в американском штате пожары могут стать худшими в истории США с экономической точки зрения. «Во многих кругах сомневаются, что у страховых компаний вообще хватит денег, чтобы оплатить эту катастрофу», — добавил он.

Ранее стало известно, что Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате Калифорния с целью помочь местным властям справиться с последствиями массовых пожаров. Отмечается, что американцы смогут получить гранты на временное жилье, ремонт, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления хозяйств и бизнеса.

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