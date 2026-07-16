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14:20, 16 июля 2026Экономика

Агутин поднял цену за аренду жилья в США

Mash: Агутин поднял цену за аренду жилья в Майами до 7 тысяч долларов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певец Леонид Агутин поднял стоимость аренды своей недвижимости в США. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, цена аренды апартаментов артиста на берегу Санни-Айлс-Бич в Майами площадью 167 квадратных метров увеличилась до 7 тысяч долларов (почти 550 тысяч рублей в месяц по актуальному курсу). Причина повышения ставки — выросшие налоги на жилье, которые Агутин захотел переложить на жильцов. Отмечается, что музыкант и его супруга, певица Анжелика Варум, лишились льгот, поэтому теперь он должен платить за недвижимость примерно 12 тысяч долларов в год вместо 10 тысяч.

Среди особенностей объекта — близость к пляжу, наличие спортзала, спа-комплекса, охраны и парковки. Ранее музыкант пытался избавиться от квартиры за 1,4 миллиона долларов, однако не смог найти покупателя. Уточняется, что, судя по частоте публикаций объявлений об аренде вышеуказанных апартаментов, жильцы съезжают примерно раз в три месяца.

Что касается стоимости аренды двухкомнатной квартиры Анжелики Варум в Майами, она составляет 2,9 тысячи долларов в месяц (около 227 тысяч рублей по актуальному курсу).

Накануне сообщалось, что актриса и режиссер Рената Литвинова решила избавиться от квартиры в Москве за миллиард рублей.

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