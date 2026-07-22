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12:24, 22 июля 2026 (обновлено: 12:38, 22 июля 2026)Россия

В Кремле рассказали об обстановке в зоне СВО

Песков: ВС России продолжают наступление в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», — сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что Киев для остановки боев может принять ответственное решение, чтобы перейти к переговорам.

Ранее Песков заявил, что Россия проводит СВО для того, чтобы войска НАТО не присутствовали на Украине. Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что размещение иностранных контингентов на территории Украины неприемлемо для России.

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