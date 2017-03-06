В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla

Два электромобиля Tesla Model S сгорели на территории зарядной станции Supercharger в Шанхае. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает Сhina Money Network.

Воспламенение произошло в одной из машин, после чего огонь перекинулся на другой электромобиль, припаркованный рядом. Отмечается, что загоревшаяся Model S была припаркована довольно давно, однако неизвестно, была ли она подключена к зарядке и что послужило причиной инцидента.

Представитель Tesla в Азии не смог оперативно прокомментировать случившееся. Во время пожара никто не пострадал.

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С момента начала производства Model S в 2012 году было продано более 150 тысяч электромобилей, из которых два сгорели из-за производственного брака. Так, в январе 2016 года в Норвегии возгорание произошло из-за короткого замыкания в зарядном устройстве. В августе 2016-го Model S вспыхнула во Франции во время тест-драйва из-за производственного дефекта, допущенного сборщиком.

Tesla Inc. — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл. Кроме пятидверного хэтчбека Model S также производится кроссовер Model X и седан Model 3.