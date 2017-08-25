На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков

Беспилотные грузовые автомобили, проходящие испытания на спецполигонах Великобритании, до конца 2018 года появятся на дорогах общего пользования. Об этом сообщает «Би-би-си».

Колонна будет состоять максимум из трех машин, человеку доверят управлять головным автомобилем.

Грузовик, за которым будут ехать машины-роботы, станет задавать скорость колонны и ее торможение. Таким образом, он станет контролировать движение беспилотников.

Минтранс Британии рассчитывает, что такая схема эксплуатации грузового транспорта позволит сократить выбросы выхлопных газов и расход топлива за счет уменьшения сопротивления воздуха для ведомых машин.

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В октябре 2016 года в США компания Anheuser-Busch совместно со специализирующейся на технологии автоматического вождения фирмой Otto впервые в мире совершила коммерческую транспортировку пива на беспилотном грузовике.

Разработка беспилотников уже не первый год является мейнстримом в автомобильной отрасли. Над созданием полностью автономных машин работают Nissan, Volkswagen, General Motors, Toyota, Daimler, Volvo, BMW и другие крупнейшие мировые концерны. В России подобные технологии наиболее активно развивает «КамАЗ».