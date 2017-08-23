Беспилотные автобусы в Таллине нарушили ПДД на скорости 20 километров в час

Два беспилотных автобуса в Таллине, запущенных в тестовом режиме в конце июля, стали нарушать правила дорожного движения. Об этом, как пишет ТАСС, сообщает радиостанция ERR.
Как рассказали очевидцы, один из автобусов проехал на красный свет на пешеходном переходе, а другой не уступил дорогу полицейской машине с включенными проблесковыми маячками. В то же время в мэрии эстонской столицы считают, что эти инциденты несущественны, поскольку программное обеспечение автобусов пока не умеет уступать дорогу спецтранспорту.
Власти отмечают, что за работой каждого беспилотного транспортного средства следит человек, который вправе вмешаться в работу машины — например, он может применить экстренное торможение, чтобы предотвратить ДТП. Почему в вышеописанных случаях этого не было сделано, в мэрии не знают, но обещают разобраться.
В тестовый период максимальная скорость автобусов ограничена 20 километрами в час. Без ограничений они способны разгоняться до 60 километров в час.
Каждый из беспилотных автобусов вмещает по восемь человек, писал портал Postimees. Машины поставляет компания DSV. Проект оценивается в 100 тысяч евро, тесты продлятся до конца августа.