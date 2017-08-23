Беспилотные автобусы в Таллине нарушили ПДД на скорости 20 километров в час

Два беспилотных автобуса в Таллине, запущенных в тестовом режиме в конце июля, стали нарушать правила дорожного движения. Об этом, как пишет ТАСС, сообщает радиостанция ERR.

Как рассказали очевидцы, один из автобусов проехал на красный свет на пешеходном переходе, а другой не уступил дорогу полицейской машине с включенными проблесковыми маячками. В то же время в мэрии эстонской столицы считают, что эти инциденты несущественны, поскольку программное обеспечение автобусов пока не умеет уступать дорогу спецтранспорту.

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Власти отмечают, что за работой каждого беспилотного транспортного средства следит человек, который вправе вмешаться в работу машины — например, он может применить экстренное торможение, чтобы предотвратить ДТП. Почему в вышеописанных случаях этого не было сделано, в мэрии не знают, но обещают разобраться.

В тестовый период максимальная скорость автобусов ограничена 20 километрами в час. Без ограничений они способны разгоняться до 60 километров в час.

Каждый из беспилотных автобусов вмещает по восемь человек, писал портал Postimees. Машины поставляет компания DSV. Проект оценивается в 100 тысяч евро, тесты продлятся до конца августа.