Помощник президента заявил о неготовности российских дорог для беспилотников

Помощник президента Игорь Левитин заявил, что российские дороги не готовы принять электромобили и беспилотный транспорт. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо строить дороги, адаптированные под новые технологии. Левитин добавил, что, согласно прогнозам, к 2030 году автопарк Европы и США будет преимущественно электрическим. А к 2050 году половина общественного транспорта станет беспилотным.

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В свою очередь, глава «Автодора» Сергей Кельбах отметил, что компания начала работы по созданию дорожной инфраструктуры будущего. Так, например, создаются станции для зарядки электромобилей. По поводу беспилотников Кельбах высказал мнение, что для такой техники потребуются изолированные дороги: «Это значит, что должны быть полностью исключены пересечения в одном уровне дорог, не может автомобиль будущего двигаться по дороге, которая пересекается с иными дорогами», — сказал он.

15 марта замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов раскритиковал идею популяризации электрокаров в России. При этом замминистра поддержал развитие газомоторного транспорта. «Ту же Lada XRAY, если оборудовать газом, — она будет в три раза дешевле, чем бензин, и дешевле в эксплуатации, чем электромобиль», — отметил он.