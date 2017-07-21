Медведев пообещал увеличить субсидии разработчикам беспилотных авто

Правительство России в 2018 году намерено увеличить объем субсидирования производителей, занимающихся разработкой беспилотных автомобилей. Об этом заявил на совещании в НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Глава кабинета министров отметил, отрасль беспилотного транспорта в России «фактически создается с нуля». В дальнейшем отечественным заводам, по его словам, необходимо закрепиться на мировых рынках.

«В этому году правительство предоставляет 600 с небольшим миллионов рублей субсидий российским производителям транспортных средств с дистанционным и автономным управлением, в следующем году — даже больше», — добавил он.

Материалы по теме Подчинить технологии Россия делает ставку на автономные авто и дроны

Медведев также сообщил, что правительство обсуждает предложения по налоговым льготам для производителей электромобилей.

Разработка беспилотников уже не первый год является мейнстримом в автомобильной отрасли. Над созданием полностью автономных машин работают Volkswagen, General Motors, Toyota, Daimler, Volvo, BMW и другие крупнейшие мировые концерны. В России подобные технологии наиболее активно развивает «КамАЗ». В 2015 году производитель грузовиков объявил о разработке беспилотного самосвала, пригодного для использования в глубинке.