Медведев прокатился на беспилотном автобусе

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед совещанием по развитию электрического транспорта прокатился на беспилотном автобусе «Шатл». Об этом в в пятницу, 21 июля, сообщает РИА Новости.

Премьеру представили единственную выпущенную модель транспортного средства. «В марте 2018 года у нас будет четыре таких экземпляра. Возможно, будет получено одобрение использовать его на чемпионате мира по футболу», — рассказал заместитель генерального директора Государственного научного центра НАМИ Алексей Гогенко.

Кроме того, Медведев ознакомился с работой отдела электрики и электроники для автомобилей научного предприятия. Премьеру также продемонстрировали стадии разработки современных электронных и гибридных автомобилей.

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По словам Медведева, правительство приняло решение о выделении около 600 миллионов рублей субсидий российским производителям беспилотных транспортных средств, и эта сумма в 2018 году будет увеличена.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин рассказал о планах разработать несколько проектов беспилотных летательных аппаратов для использования на закрытых территориях в торговле, а также на производстве. В 2015 году российский производитель грузовиков «КамАЗ» объявил о разработке беспилотного самосвала, пригодного для использования в глубинке.

Председатель российского правительства часто пробует управлять техникой. В январе 2016 года во время посещения Петербургского тракторного завода Медведев сел за руль комбайна К708, который сами производители называют «Кирюша». В феврале того же года во время посещения Тверского вагоностроительного завода он проехал несколько метров на трамвае «Витязь». В октябре 2009 года в Малоархангельском районе Орловской области Медведев сел за руль комбайна, чтобы помочь в уборке сахарной свеклы.