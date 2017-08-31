Лукашенко поручил создать белорусский аналог электромобиля Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокатился на электромобиле Tesla и поручил инженерам республики приступить к подобной разработке. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

«Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее», — поделился впечатлениями Лукашенко.

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Затем он дал поручения белорусским инженерам. «Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать — ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер упомянул, что ознакомился с разработанным в стране

электрокаром на базе Geely, отметив, что выглядит он внешне прилично.

В апреле 2016-го Лукашенко дал распоряжение чиновникам страны приобретать служебные автомобили только отечественного производства. Исключение глава государства сделал только для себя, премьер-министра, его замов и других высших должностных лиц.