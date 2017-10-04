Опубликован снимок беспилотной электрофуры Tesla

Пользователь Reddit опубликовал фотографию беспилотного грузовика Tesla. Спустя некоторое время автор поста удалил снимок, но позже модераторы его вернули на сайт.

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На снимке запечатлена фура на автовозе. По словам автора поста, это грузовик Tesla, который должен быть представлен в конце октября. Некоторые пользователи утверждают, что автомобиль выглядит точно так же, как на тизере, который публиковал генеральный директор Tesla Илон Маск. В компании отказались комментировать эту информацию.

В августе сообщалось, что Tesla ведет переговоры с департаментом транспорта американского штата Невада для получения разрешения на испытания собственного грузовика. Тогда же стало известно, что автомобиль получит новую систему автопилота, которая позволяет фурам выстраиваться в колонны и следовать за ведущей машиной.

Tesla Inc. — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В нее инвестировали, в частности, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин и президент eBay Джефри Сколл. На данный момент модельный ряд компании представлен пятидверным хэтчбеком Model S, седаном Model 3 и кроссовером Model X.