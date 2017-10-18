Сбербанк стал первым партнером Ethereum в России

Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA), став первым российским банком в составе альянса. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации. EEA создан в феврале 2017 года для поиска возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum в реальном бизнесе.

Альянс объединяет крупнейшие международные компании, такие как CME Group, Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft. В группу также входят стартапы и научно-исследовательские организации.

EEA создаёт технологии, целью которых является обеспечение конфиденциальности данных, надежности и масштабируемости операций.

«Присоединение нашего банка к альянсу Enterprise Ethereum Alliance — важный этап в реализации технологической повестки нашего банка, который открывает для нас доступ к передовым разработкам и международной экспертизе в области технологий распределённых реестров», — отметил первый замред правления Сбербанка Лев Хасис.

Президент Сбербанка Герман Греф ранее неоднократно выступал в поддержку развития технологии блокчейн. По мнению Грефа, в течение ближайших 10 лет вся экономика сильно изменится благодаря ее внедрению.

Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (биткоин, эфириум). Технология также может быть внедрена в банковскую деятельность: криптотехнология позволяет сильно сократить время на проведение крупных сделок.