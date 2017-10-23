В России предложили ввести День криптовалютчика

В России может появиться День специалиста в области криптовалют. Об этом в понедельник, 23 октября, заявила замглавы Минтруда Любовь Ельцова, сообщает РИА Новости.

«Есть предложение сделать день работника такого, специалиста [по криптовалютам] будем рассматривать, есть правила. Отрасль так себя заявляет активно, будем взаимодействовать», — сказала она.

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По словам Ельцовой, с таким предложением выступили представители российского финансового сообщества. Рассмотрение инициативы может занять до 30 дней, уточнила замминистра.

16 октября общественная организация «Криптовалютное государство» уведомила мэрию Москвы о намерении провести 23 ноября шествие на Красной площади в поддержку легализации в России виртуальных денег.

11 октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Законопроект об их регулировании будет разработан уже к концу года.

По мнению президента России Владимира Путина, цифровые деньги должны быть узаконены, но с ограничениями. Важно не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы, считает он. Регулирование должно защитить интересы граждан и бизнес, подчеркнул глава государства.