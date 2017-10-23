Экономика
 

В России предложили ввести День криптовалютчика

Перейти в «Мою Ленту»

В России может появиться День специалиста в области криптовалют. Об этом в понедельник, 23 октября, заявила замглавы Минтруда Любовь Ельцова, сообщает РИА Новости.

«Есть предложение сделать день работника такого, специалиста [по криптовалютам] будем рассматривать, есть правила. Отрасль так себя заявляет активно, будем взаимодействовать», — сказала она.

По словам Ельцовой, с таким предложением выступили представители российского финансового сообщества. Рассмотрение инициативы может занять до 30 дней, уточнила замминистра.

16 октября общественная организация «Криптовалютное государство» уведомила мэрию Москвы о намерении провести 23 ноября шествие на Красной площади в поддержку легализации в России виртуальных денег.

11 октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Законопроект об их регулировании будет разработан уже к концу года.

По мнению президента России Владимира Путина, цифровые деньги должны быть узаконены, но с ограничениями. Важно не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы, считает он. Регулирование должно защитить интересы граждан и бизнес, подчеркнул глава государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Криптовалютное государство» захотело на Красную площадь
Россия установит контроль над выпуском криптовалют
Путин увидел в биткоинах потенциальную угрозу
Последние новости
Пырнувший Фельгенгауэр обвинил ее в сексуально-телепатических преследованиях
В России предложили ввести День криптовалютчика
Разворовавшую Российскую федерацию баскетбола Аникееву отправили в колонию
Работница кондитерской фабрики под Белгородом упала в чан с карамелью и умерла
Московскую восьмиклассницу избили трое сверстников  
Аваков прокомментировал ссору с Порошенко из-за разгона Майдана
Составлена карта легальной и нелегальной проституции в Европе
Другие материалы рубрики
Экономика00:0322 октября
Дональд Трамп

Обмазались властью

Зачем богатейшие люди мира идут в политику
10:40Сегодня

Российской экономике предрекли рекордный рост

15:1220 октября

Российский софт стал вопросом национальной безопасности

06:33Сегодня

СМИ узнали о возможном повышении минимального трудового стажа в России

Экономика00:0819 октября
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева

Блондинки в деле

Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
15:2020 октября

Шредер рассказал об отношениях с Сечиным

12:03Сегодня

Украина назвала условия покупки газа у России

21:1621 октября

В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению

Экономика00:0618 октября

Стоп!

Замедление инфляции грозит России катастрофой
12:3120 октября

Эквадор попросит освободить его от сделки с ОПЕК

08:55Сегодня

Минтруд опроверг возможность повышения минимального трудового стажа

11:1121 октября

Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи

Россия
«Девушек меняют часто — клиентов у них много»
Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
All the best вам
Как завершался XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Тольяттинские медики заразили пациентку ВИЧ
Красноярские депутаты обсудят совет коллеги «следить за базаром»
Жительнице Омска пришлось заправить машину скорой помощи за свой счет
В Кремле рассказали об отсутствии планов на 15-летие «Норд-Оста»
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Все материалы
Мир
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Япония испугалась «критической угрозы» со стороны Северной Кореи
Французских родителей засудят за сына по имени Джихад
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Аваков прокомментировал ссору с Порошенко из-за разгона Майдана
Житель Баку разбил отказавшийся продать ему билет в Россию парковочный автомат
Социологи рассказали об 1,6 процента поддерживающих Порошенко украинцев
Аваков пообещал задерживать и арестовывать митингующих в Киеве
Соратник Януковича признался в финансировании нового Майдана в Киеве
Соратник Яроша рассказал о подготовке штурмовиков для зачистки Донбасса
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
Российской экономике предрекли рекордный рост
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
СМИ узнали о возможном повышении минимального трудового стажа в России
Украина назвала условия покупки газа у России
В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению
Минтруд опроверг возможность повышения минимального трудового стажа
Все материалы
Силовые структуры
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Векселя исчезают в полдень
В Москве расследуют бесследное исчезновение ценных бумаг на 40 миллионов рублей
Охотников на бездомных осудили в Москве за убийство 15 человек
У москвича украли коллекцию картин на 31 миллион рублей
Украинец с гранатами и ртутью устроил перестрелку на границе с Россией
Появились подробности нападения на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр
Все материалы
Наука и техника
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Опровергнута гипотеза об эволюции человека
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
В России испытают замену «Сатаны»
Назван способ распознать женскую ложь
Все материалы
Спорт
Кшиштоф Володарчик и Мурат Гассиев Печень по-осетински
Польский чемпион не выдержал напора железного россиянина
Итальянец выиграл марафон благодаря заблудившимся в Венеции соперникам
Тайский вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол
WADA начало расследование о масштабной системе допинга в Китае
Назван лучший молодой футболист мира
Судья споткнулся об игрока и дал ему желтую карточку
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
Все материалы
Культура
«Попробовал экстази — и понял, что такое секс»
Молочные оргии, голые девушки и беспробудный кайф Владимира Епифанцева
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
Матильда Кшесинская«Это был первый грех на моей совести»
Матильда Кшесинская о романе с Николаем II и другими членами императорской семьи
Автор «Лжи "Матильды"» избил резиновую куклу Учителя за отказ идти на дебаты
Романа Полански обвинили в совращении 10-летней девочки
Режиссер хвастался знакомством с Дауни-младшим и приставал к женщинам
Умер один из создателей AC/DC Джордж Янг
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
Полуторагодовалый малыш повторил фото своего сексуального дяди и покорил соцсети
Опубликовано фото пырнувшего в шею журналистку «Эха Москвы»
Фото скучающей Мэй на саммите ЕС стало мемом в соцсетях
Оптическая иллюзия с загадкой от «Макдоналдс» ослепила пользователей сети
Все материалы
Ценности
«Забивать других дано просто от бога»
Татуировка помогает девушке победить редкую болезнь
Японский бренд показал двуспальную кровать для котов
Российской модной элите показали новую одежду
Бузова вышла на подиум MBFW в прозрачном платье
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Россияне захотели купить свитер «танцующего миллионера»
Женщин предложили помечать
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Заключенный обвинил тюрьму в отказе помочь при четырехдневной эрекции
Пес Макрона помочился в камин и прервал встречу президента
Испугавшийся крушения самолета британец наспех сделал предложение своей девушке
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Тигуанище
Мы поехали на тест одного удлиненного VW Tiguan, а встретили сразу два
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
У Porsche 911 появилась доступная «драйверская» версия
Московский каршеринг пополнится электрокарами BMW
Американцы назвали самые дешевые для владения машины
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы