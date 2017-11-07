MDK перенесло вывод мемов на биржу

Интернет-сообщество MDK перенесло дату начала первого этапа публичного размещения токенов — ICO (аналог IPO для криптовалют). Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Продажа токенов начнется 29 ноября нынешнего года. Перенос состоялся из-за возможного хардфорка (изменение протокола — прим. «Ленты.ру») сети Bitcoin. «В период перед хардфорком и после него многие биржи заявляют о приостановлении операции с BTC, а, учитывая высокую неопределенность в это время и желание держателей биткоинов получить дополнительные монеты в новой сети, многие, вероятно, предпочтут воздержаться от операций с BTC и дождаться окончания хардфорка», — говорится в сообщении.

В предстоящей продаже токенов MDK 40 процентов пользователей высказали желание осуществить покупку за биткоины. «Предстоящий хардфорк может повлиять на решение данных участников об участии в продаже токенов и, с нашей стороны, будет более честно и безопасно перенести дату на период после хардфорка», — отмечают в MDK.

24 октября MDK объявило о планах провести 7 ноября первый раунд публичного размещения токенов.

Отмечалось, что привлеченные средства будут направлены на техническую доработку платформы MDK и выпуск приложения.