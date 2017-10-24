MDK запустит свою криптовалюту

Интернет-сообщество MDK в ноябре планирует провести публичное размещение токенов — ICO (аналог IPO для криптовалют). Об этом рассказал TJ сооснователь компании Роберто Панчвидзе.

Первый раунд начнется 7 ноября и завершится 28 ноября, за него планируется продать токенов на один миллион долларов. Второй раунд ICO пройдет в первом квартале 2018 года

«В MDK намерены выпустить один миллиард токенов: 500 миллионов поступят в открытую продажу, 250 миллионов отдадут на вознаграждение пользователей, 200 миллионов потратят на команду, а 50 миллионов оставят в качестве резерва», — отмечает TJ.

При продаже 22 500 токенов будут равны одному эфиру (1 ETH). По курсу на 24 октября, тысяча токенов обойдется в 13 долларов

Привлеченные средства будут направлены на техническую доработку платформы MDK и выпуск приложения. На платформе пользователи смогут создавать контент и помогать развитию MDK, за что будут зарабатывать токены, продажа которых намечена на второй раунд.