Вора в законе Овчину арестовали за похищение человека

Суд Железнодорожного района Екатеринбурга на 12 суток арестовал криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина. Его обвиняют в организации похищения человека, сообщает Ura.ru.

По информации издания, Овчинников был одним из лидеров криминального мира в середине 80-х годов в Свердловске. После того как банда Овчины была разгромлена, его судили. Овчинников имеет две судимости, в общей сложности отсидел порядка двадцати лет.

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«Овчина был задержан сотрудниками ОБОП в Алапаевске. Его подозревают в организации похищения 58-летнего ранее судимого Андрея Плетухова, владельца автостоянки на улице Гражданской, 7 в Екатеринбурге, являвшегося также председателем "Гражданского союза", который помогал в реабилитации уголовникам после освобождения», — пишет Ura.ru.

Как уточняет издание, 19 октября 2017 года Плетухова обманом выманили на автостоянку, где его ждали в засаде восемь человек. Мужчину избили, посадили в серебристую «девятку» и увезли. С тех пор Плетухова никто не видел. По версии полиции, похищение могло быть связано именно с этой автостоянкой.

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