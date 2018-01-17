Итальянец ослушался Шакро Молодого из-за женщины и подставил босса

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец), вместе с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) обвиняемый в вымогательстве, рассказал свою версию событий, которые привели к перестрелке у московского ресторана Elements. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» из Никулинского суда столицы, где рассматривается уголовное дело о вымогательстве у хозяйки заведения Жанны Ким восьми миллионов рублей.

Кочуйков сообщил, что за месяц до инцидента Калашову стало известно о ситуации, в которой оказалась дизайнер Фатима Мисикова. Она занималась оформлением Elements, но заказчица Жанна Ким осталась недовольна ее работой, и между женщинами возник конфликт.

«Захар Князевич сказал мне не связываться с этой ситуацией: "Забудь про нее, и я забуду" — без всяких объяснений, видимо, что-то знал», — сказал Кочуйков. На вопрос прокурора, почему он его ослушался и приехал 14 декабря 2015 года в ресторан Elements, обвиняемый ответил, что его об этом попросила Мисикова — она прислала ему сообщение, в котором написала, что переживает и боится.

«У меня были отношения с женщиной, каждый мужчина в душе гусар, и я, естественно, хотел ей помочь. Приехал, шепнул ей на ушко: "Не бойся, я с тобой"», — рассказал Кочуйков. Из его показаний следовало, что ни Шакро Молодой, ни его окружение не знали об этом романе.

Мисикова объявлена в международный розыск. Предположительно она находится во Франции.

В ходе перестрелки 14 декабря 2015 года у ресторана на Рочдельской улице в Москве были убиты два человека, еще несколько ранены. После инцидента Калашова арестовали и обвинили в вымогательстве восьми миллионов рублей у хозяйки заведения Жанны Ким. Еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении высокопоставленных сотрудников СК, которых обвинили в получении взятки от вора в законе за освобождение из СИЗО Итальянца, находящегося там после перестрелки у ресторана. Трое сотрудников полиции были осуждены за халатность.

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