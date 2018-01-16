Шакро Молодой позвонил ворам в законе из СИЗО и попросил жить дружно

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Захарий Калашов
Захарий Калашов

Лидер криминального мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), находящийся под следствием в столичном СИЗО «Лефортово», позвонил на воровскую «сходку» в Греции и призвал криминальных авторитетов не ссориться. Об этом во вторник, 16 января, передает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

«В минувшие выходные в Греции состоялась воровская "сходка", в которой приняло участие свыше 30 воров в законе. В заседании криминальных баронов председательствовал 56-летний вор в законе Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), лидер "греческого" воровского клана, состоящего в основном из выходцев из Тбилиси, Рустави и Кутаиси», — говорится в публикации.

Источники сообщили о телефонном звонке Лаше от Шакро Молодого из СИЗО «Лефортово», который повлиял на итог всего мероприятия. По данным агентства, собравшиеся воры в законе обсуждали вопрос с криминальным авторитетом Звиадом Папиашвили, обвиняемым в связях с главой враждебного «сухумского» клана Мерабом Джангвеладзе.

«Развитие этой распри грозило втягиванием основной части "греков", долгое время придерживавшихся нейтралитета, в (...) "конфликт воровских кланов" и началом нового витка "разборок"», — отмечает «Прайм Крайм».

Однако Шакро Молодой, звонивший из Москвы, попросил воров в законе не ссориться — и те его послушались.

Захарий Калашов обвиняется в вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы столичного ресторана Elements Жанны Ким, а также в организации преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

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