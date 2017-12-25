Вора в законе Дато Панкисского застрелили в Турции за истязание племянника Шакро

Вора в законе Давида Алханашвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, застрелили в турецком Стамбуле. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

«Его [Алханашвили] убийство, которое считают местью за истязание племянника Шакро Молодого, вора в законе Дато Краснодарского, ознаменует начало новой кровавой фазы конфликта воровских кланов», — говорится в сообщении.

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Как отмечает агентство, к убийству 36-летнего Алханашвили могла привести цепь событий, которая началась в августе 2009 года. Тогда группа влиятельных воров в законе во главе с Вячеславом Иваньковым (Япончик) и Асланом Усояном подписали заявление, согласно которому криминальный авторитет Тариел Ониани был не признан вором в законе.

Среди прочих подпись поставил вор в законе Давид Озманов (Дато Краснодарский). За это в 2011 году последовала месть от сторонников Тариела Ониани: трое воров в законе — Роин Углава (Матевич), Ираклий Каличава (Хуту) и Гия Гурчиани (Сван) — напали на Озманова в Бельгии. При расправе присутствовал и Давид Алханашвили (Дато Панкисский).

В результате нападения Дато Краснодарский получил многочисленные ножевые ранения, в том числе лица и головы, но выжил.

«Его палачам заочно был вынесен смертный приговор. Самого же Дато с тех пор не переставали "подкалывать" за то, что не давал "оборота", хотя и знал или мог легко установить местонахождение своих обидчиков», — отмечает «Прайм Крайм».

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