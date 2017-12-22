Раскоронованный вор в законе Солома выдавал себя за вора и попал в реанимацию

Бывшего вора в законе Алексея Саломатина, известного в криминальной среде как Солома, с тяжелыми черепно-мозговыми травмами доставили в реанимацию в Тульской области. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

«По нашим данным, Солому избили за то, что продолжал называться вором и не признавал решение о своей раскоронации. В полиции уверены, что воровская расправа над Соломой к дальнейшим разборкам в регионе не приведет», — говорится в сообщении.

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Как отмечает агентство, Саломатин был коронован в Турции в августе 2013 года ворами мингрельского клана «Кардава-Мзарелуа». В конце 2015 года Солому раскороновали в Москве.

«Официальной претензией стал "маршруточный" бизнес Соломы в Тульской области (по негласным криминальным понятиям вор в законе не должен заниматься бизнесом — прим. "Ленты.ру")», — сообщает издание.

По данным ИА «Прайм Крайм», 39-летний Солома до последнего момента не терял надежды вернуть себе титул.

В конце ноября в федеральный розыск объявили азербайджанского вора в законе Надыра Салифова (Гули): его обвиняют в организации похищения в декабре 2015 года Камала Гулуева, за которого был назначен выкуп в 10 миллионов евро.

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