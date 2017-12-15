На вора в законе Сыча объявили охоту силовики и кинутые им бандиты

В Орехово-Зуевском суде Московской области завершился пересмотр уголовного дела 40-летнего казанского вора в законе Романа Сычева (Сыч). Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает «Прайм Крайм».

Как отмечает агентство, Сыч признан виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков и заочно приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. В настоящее время криминальный авторитет находится в бегах. Год назад он был оправдан по всем статьям тем же судом, но в другом составе судей.

«В прошлогодней операции по поимке Сычева принимали участие сотрудники (...) МВД. Однако в суде вывод о невиновности подсудимого судья сделал на основании показаний двух сопровождавших Сычева лиц (...), которые в один голос подтвердили, что ничего противозаконного у Сыча при себе не было и все (...) подброшено полицейскими на их глазах», — говорится в сообщении агентства.

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В конечном итоге в канун 2017 года Сычев был оправдан и отпущен в зале суда. «Когда оперативники получили на руки копию приговора, прочитав ее, не поверили своим глазам. Их показания были полностью сфальсифицированы: им приписывалось то, чего они не делали и не говорили, а то, что говорили, было опущено», — отмечается в материале.

Правда, освобождение Сыча не осталось незамеченным, и уже в феврале 2017-го Мособлсуд отменил решение городского суда и вернул дело вора в законе на новое рассмотрение, а он сам был объявлен в розыск.

По данным «Прайм Крайм», за свое освобождение Сычев пообещал преступным элементам из Раменского района Подмосковья 40 миллионов рублей, которые должен был отдать, выйдя на свободу. «Вместо того, чтобы расплатиться, Сыч залег "на дно" и даже отказался от встречи с "раменскими", обозвав их по телефону в самых нелицеприятных выражениях, из которых "отморозки" было самым литературным. Излишне сомневаться, что "непорядочное" поведение отразится на его воровском статусе при первом же общении с [помощниками]», — заключает агентство.

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