У Васи Воскреса нашли загадочный пистолет

Сотрудники подмосковного уголовного розыска нашли пистолет в подсобном помещении загородной резиденции вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес), расположенной на Новой Риге. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Как отмечается в сообщении, Вася Воскрес не признал предъявленный ему пистолет своим и затруднился объяснить его происхождение. Сами полицейские не смогли связать оружие с вором в законе и в итоге оформили пистолет как нераскрытое преступление, в котором Василий Христофоров даже не подозреваемый.

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РЕН ТВ сообщает, что находка сделана 18 ноября — на следующий день после резонансной перестрелки в комплексе «Москва-Сити», на вечеринке измайловской ОПГ. Первоначально появилась информация, что эти события связаны, однако позже выяснилось, что пистолет у Васи Воскреса нашли в ходе профилактических мероприятий.

12 января стало известно, что сотрудники Московского уголовного розыска пресекли в одном из ресторанов на Комсомольском проспекте встречу воров в законе, принадлежащих к верхушке преступного мира. В числе задержанных оказались 44-летний Вася Воскрес, 51-летний Юрий Пичугин (Пичуга), 62-летний Георгий Диаквнишвили (Гия Длинный) и 57-летний Паата Твалчрелидзе (Паата Маленький).