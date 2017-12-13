Вора в законе Коляску осудили в Греции за создание ОПГ

Вор в законе Давид Себискверадзе, известный в криминальных кругах как Дато Кутаисский, Варламыч или Коляска, приговорен судом Греции к 16 годам лишения свободы за создание организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Как отмечается, вместе с 63-летним Себискверадзе осуждены еще двое криминальных авторитетов: Шота Асатиани (Шотико Болнисский) и Лаша Угрелидзе (Сталин), которые получили 17 и 16 лет лишения свободы соответственно.

Еще один вор в законе Михаил Будзишвили, был задержан в декабре 2015 года в рамках того же уголовного дела, однако он не дожил до суда и скончался в минувшем апреле от передозировки наркотиками.

«Для самого Себискверадзе, который рассчитывал если не на полное оправдание, то хотя бы на условный срок, приговор стал неприятным сюрпризом. (...) В окружении Себискверадзе надеются на скорый пересмотр дела и [его] досрочный выход на свободу», — говорится в сообщении.

Как отмечает ИА, в Греции проживает несколько десятков воров в законе, преимущественно выходцев из грузинских городов Тбилиси, Рустави и Кутаиси. У них есть два лидера: Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) и Давид Себискверадзе, представляющие, соответственно, руставский и кутаисский воровские кланы. В отсутствие Себискверадзе руководящая и направляющая роль в группировке с высокой долей вероятности достанется его земляку Гайозу Звиададзе (Гия Кутаисский).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!