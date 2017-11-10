Вора в законе Захара с пистолетом и марихуаной поймали в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали ранее неоднократно судимого 65-летнего вора в законе, известного как Захар. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила «Ленте.ру»

официальный представитель управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый проживает в частном доме в деревне Репниково. Во время обыска полицейские обнаружили у криминального авторитета боевой пистолет, изготовленный самодельным способом, и 28 патронов к нему.

Были также изъяты свертки с веществом растительного происхождения. «Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является марихуаной массой более шести граммов», — сообщила представитель МВД.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и наркотиков. МВД опубликовало видео с задержанным авторитетом.

Настоящее имя Захара — Александр Захаров. Он считается одним из авторитетных и уважаемых представителей славянской прослойки воровского сообщества, пишет «Криминальный мир». Более десяти лет он избегает участия в сходках и любой публичности. В 1990-х годах он поднял бунт во Владимирской централе против криминальных авторитетов с Кавказа, пытаясь сместить их с лидирующих позиций, но достичь цели ему не удалось. С тех пор у Захара репутация радикального националиста, отмечает издание.

30 октября сообщалось о задержании в Москве по подозрению в краже 82-летнего Вильямса Амирханяна, известного в криминальных кругах как Вилик. Он потерял свой титул вора в законе еще в 80-е годы.