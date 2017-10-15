Арестован вор в законе Вовчик Сыра

В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве арестован вор в законе Ильяс Саркиев по прозвищу Вовчик Сыра. Об этом в субботу, 14 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Вовчик Сыра в период с октября 2013 по июль 2016 года обманом получил у знакомого более 25 миллионов рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению, хотя обещал передать средства в счет уплаты долга.

В отношении Саркиева было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Делом Саркиева занимались ФСБ и Следственный комитет. В пятницу суд по ходатайству СК отправил Саркиева в СИЗО, отметил источник агентства.