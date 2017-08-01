Устроивший стрельбу в Москве вор в законе Пецо выйдет на свободу из-за болезни

Вора в законе Резо Бухникашвили (Пецо) освободили от отбывания наказания в колонии строгого режима до 2035 года в связи с тяжелой болезнью. Об этом во вторник, 1 августа, пресс-секретарь Верховного суда Татарстана Наталья Лосева сообщила «Интерфакс».

По словам Лосевой, апелляционный суд рассмотрел жалобу прокурора на постановление Приволжского райсуда Казани,

удовлетворившего ходатайство Бухникашвили об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу и Пецо должен быть освобожден.

Материалы по теме Непроходимый вор Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ Встреча на обочине В Москве застрелили двух полицейских

Пресс-секретарь Верховного суда Татарстана отметила, что приговором Мосгорсуда с участием присяжных 28 июля 2015 года Бухникашвили был осужден по статьям 209 («Бандитизм»), 162 («Разбой»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника полиции») и приговорен к 22 годам лишения свободы.

Пецо был задержан 13 декабря 2013 года. Накануне вечером он с группой сообщников совершил разбойное нападение на квартиру в жилом доме на Комсомольском проспекте Москвы. От прибывших по вызову соседей полицейских бандиты потребовали покинуть дом, угрожая застрелить хозяев квартиры.

После этого злоумышленники открыли стрельбу по стражам порядка, ранив двоих из них. Полицейские ответным огнем ранили двух нападавших, один из которых позже скончался в больнице. Третий преступник был убит на месте. Предположительно, его ранили полицейские, а добили подельники. Пецо в ходе перестрелки не пострадал.

Задержание Бухникашвили стало не первым в 2013 году. В марте того же года его задерживали на улице архитектора Власова в Москве, где Пецо снимал жилье. Тогда «вора в законе» подозревали в разбойном нападении, которое произошло в подмосковном Воскресенске в 2011 году. О дальнейшем развитии этого дела не сообщалось.