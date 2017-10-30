Престарелый и лишенный титула вор в законе Вилик попался на карманной краже

В Москве задержали 82-летнего Вильямса Амирханяна, известного в криминальных кругах как Вилик: пожилого мужчину заподозрили в краже. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм».

По данным агентства, Вилик — бывший вор в законе, который потерял свой титул еще в 80-е годы.

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«Он не упускает случая залезть в чужой карман, за что каждые десять лет оказывался в тюрьме», — пишет агентство.

Вилика засняли камеры наружного наблюдения в отделении банка, расположенном в московском районе Крылатское. По предварительным данным, Амирханян сумел похитить из сумки одного из клиентов сберкнижку и 20 тысяч рублей. Амирханяна задержали спустя пять дней и взяли под стражу.

15 октября стало известно, что в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве арестован вор в законе Ильяс Саркиев по прозвищу Вовчик Сыра. По словам источника в правоохранительных органах, криминальный авторитет в период с октября 2013 по июль 2016 года обманом получил у знакомого более 25 миллионов рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению, хотя обещал передать средства в счет уплаты долга.