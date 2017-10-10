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Не по масти дама

В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика

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Мария Максакова и Владимир Тюрин
Мария Максакова и Владимир Тюрин
Фото: primecrime.ru

В понедельник, 9 октября, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следователи установили всех причастных к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Заказчиком преступления украинские правоохранительные органы назвали вора в законе Владимира Тюрина, известного в криминальных кругах как Тюрик, — бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, вдовы Вороненкова. Представитель Тюрика поспешил опровергнуть все обвинения. «Лента.ру» попыталась разобраться в ситуации.

Воровской след

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России его объявили в международный розыск по подозрению в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта Вороненков был застрелен в Киеве: киллер Павел Паршов открыл огонь, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным огнем смертельно ранил киллера — он скончался в больнице. Понятно, что преступление вызвало большой резонанс и его раскрытие для украинских правоохранительных органов стало делом чести.

И вот 9 октября прозвучало заявление о том, что преступление раскрыто. Сообщив о причастности Тюрика к убийству Дениса Вороненкова, генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что совершил убийство гражданин Украины Павел Паршев по предварительному сговору с другими лицами. Двое сообщников киллеров были задержаны, два других соучастника, по данным следствия, сейчас находятся за пределами страны. Луценко подчеркнул, что в скором времени уголовное дело об убийстве Вороненкова будет передано в суд.

Заключение генпрокурора Украины по столь резонансному делу стало для всех полной неожиданностью — особенно с учетом того, что ранее Луценко сообщал: заказчик убийства Вороненкова находится в России и связан с российскими спецслужбами. Дело в том, что воры в законе, да еще такие влиятельные, никак не могут сотрудничать с силовиками. Это противоречит воровским законам.

«У Тюрина не было прямого мотива»

Сразу посыпались опровержения. Так, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что Мария Максакова считает невероятной версию украинского следствия.

«У господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша (Мария Максакова — прим. «Ленты.ру») считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двоих ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы — это шок и личная трагедия», — рассказал Пономарев на совместном брифинге с Юрием Луценко в Киеве. Он также предположил, что Москва может выдать Тюрина Киеву, поскольку тот имеет гражданство Казахстана.

Не остался в стороне от происходящего и сам вор в законе. Впрочем, высказался не он сам, а его бывший адвокат Сергей Беляк.

«Убийство Вороненкова — это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом», — сказал Беляк.

По словам адвоката, Тюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым, которого он практически и не знал, и не препятствовал его отношениям с Максаковой. Еще большим бредом Беляк назвал «подконтрольность Тюрина российским спецслужбам», о чем говорят украинские правоохранительные органы. Адвокат также добавил, что его бывший клиент сейчас проживает вместе со своими детьми в России.

Любимец судьбы

Владимир Тюрин, Тюрик — влиятельный российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров «Братской», организованной преступной группировки, и так называемой русской мафии в Испании. Как рассказали «Ленте.ру» сотрудники портала о криминальном мире страны «Прайм Крайм» Тюрик входил в ближайшее окружение вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), которого называли «патриархом» воровского мира и одним из последних представителей плеяды настоящих «законников». Зоны влияния Тюрика — это криминальный мир Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.

В марте этого года редактор портала «Прайм Крайм» Виктория Гефтер рассказывала «Ленте.ру», что 58-летний Владимир Тюрин может считаться одним из претендентов на воровской престол России. По словам Гефтер, Тюрик обладает многими качествами, выгодно отличающими его от других воров в законе: он весьма состоятелен, здоров, его окружают красивые женщины из известных артистических династий, взять хотя бы Марию Максакову.

Осведомленные источники тогда отмечали, что кандидатура Тюрина может быть весьма многообещающей — если, конечно, он сам отважится на выдвижение. И надо признать, что за минувшие полгода Тюрик серьезно продвинулся в этом направлении.

«Де-юре на сегодняшний день его можно назвать исполняющим обязанности "Вора №1", — говорит Виктория Гефтер. — Как "крестник" и партнер Захария Калашова (Шакро Молодой) он обеспечивает преемственность власти, которая после ареста Шакро осталась в тех же руках. Но де-факто у Тюрика мало самостоятельного опыта руководства процессами в воровском мире, и большинство "коллег" скорее ассоциируют его с легальным бизнесом, нежели с криминалом. При этом, безусловно, "одна из наиболее влиятельных фигур воровского мира" — это про него».

Опасная близость

Имел ли Тюрик мотив расправиться с Вороненковым? По бизнесу они, насколько известно, не пересекались, да и ревность едва ли могла стать веской причиной. Тюрин и Максакова разошлись вовсе не потому, что она нашла другого, а из-за разного статуса участников этого союза.

«Причина разрыва — в публичности Максаковой и непубличности Тюрина. Пока Мария была только певицей, ее замужество с криминальным авторитетом не сильно-то сказывалось на ее репутации. Но затем она вошла в различные структуры при главе МВД и была избрана депутатом Госдумы», — объясняет Виктория Гефтер.

Предположительно, инициатором разрыва выступила Мария Максакова. Гефтер отмечает: оценить версию украинской стороны о том, что Тюрик «заказал» Вороненкова, сложно. Возможно, поводом для нее стал эпизод из жизни Тюрина 18-летней давности.

Это связано с криминальным авторитетом Сергеем Бойцовым (Боец), одной из легенд криминального мира. Бойца уважали за честность, справедливость и порядочность. Влиятельнейший вор Вячеслав Иваньков (Япончик) говорил о нем: «Боец — это цветок, выросший на бетоне».

Бойцов родился 16 октября 1960 года в городе Зима Иркутской области. Первую судимость, по некоторым данным, получил в 15 лет, заступившись за девушку. Всего в тюрьмах и колониях Боец провел 21 год. Короновали его в 30 лет — в ноябре 1990 года, когда он находился в тюрьме СТ-2 (Тобольск, Иркутская область). Несмотря на старое правило, что ворам в законе не положено жениться, Боец был женат. Причем обстоятельства его женитьбы весьма необычны.

10 июня 1991 года в своем автомобиле был взорван «братский» вор в законе Александр Моисеев (Мася), поставленный Япончиком «смотрящим» по Иркутской области. Вдова погибшего Светлана осталась одна с ребенком на руках. Боец решил взять на себя ответственность за них — и женился на Светлане. Но закончилось все трагично: 20 февраля 1999 года Бойца расстреляли у дома №39 по Мосфильмовской улице. Светлана вновь осталась вдовой...

«У Сергея Бойцова был конфликт с Тюриным. Многие об этом знали и убийство Бойцова связывают именно с этим конфликтом», — отмечает Виктория Гефтер.

Но самое любопытное в том, что после смерти Бойца его вдова Светлана вышла замуж за Тюрика, который, возможно, был причастен к гибели ее мужа. Впрочем, через какое-то время супруги разошлись. Аналогии с убийством Вороненкова не самые прямые, но если Тюрин и Максакова снова сойдутся, это даст повод по-новому взглянуть на эту историю.

Владимир Шарапов

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