Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова

Следователи установили всех причастных к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает ТАСС.

По его словам, заказчиком преступления является вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) — бывший гражданский муж Марии Максаковой, вдовы Вороненкова.

Как уточнил Луценко, совершил убийство гражданин Украины Павел Паршев по предварительному сговору с другими лицами. Сам Паршев был смертельно ранен на месте преступления, двое его сообщников задержаны. Еще двое, по данным следствия, в настоящее время находятся за пределами страны.

Теперь дело будет передано в суд, подчеркнул генпрокурор.

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Ранее Луценко сообщал, что заказчик убийства Вороненкова находится в России и связан с российскими спецслужбами.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».

23 марта Вороненков был застрелен в Киеве.

Владимир Тюрин (Тюрик) — российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой «русской мафии» в Испании. Входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана, имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.