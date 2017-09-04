Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства Вороненкова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова находится в России, а также причастен к российским спецслужбам. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает УНИАН.

«Заказчик находится на территории РФ, он имеет отношение к преступным кругам РФ, а также живые контакты со спецслужбами РФ. Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны», — цитирует агентство главу надзорного ведомства.

Ранее в этот же день заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что убийство Вороненкова фактически раскрыто.

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В июне правоохранительные органы Украины сообщили, что в Павлограде задержан подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова. По данным СМИ, задержанным оказался лидер местной ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России), активист «Павлоградской самообороны» Ярослав Тарасенко.

Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».

Политики в Киеве регулярно выступают с обвинениями в адрес России. В Москве указывают на абсурдность таких заявлений украинских властей и отсутствие доказательства.