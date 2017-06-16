Задержан подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова

В Павлограде задержан подозреваемый в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 июня на сайте Национальной полиции.

«В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности — обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

По данным портала «Страна.ua», задержанным оказался лидер местной ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России), активист «Павлоградской самообороны» Ярослав Тарасенко.

Портал «Павлоград.dp.ua» сообщает, что задержание прошло в четверг, 15 июня. «К его дому подъехала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфа", представителей прокуратуры из Киева», — сообщило издание со ссылкой на руководителя штаба «Павлоградской самообороны» Сергея Тищенко.

В 2015 году Тарасенко арестовывали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний его отпустили.

Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Преступление совершил Павел Паршин, уроженец Павлограда. В этом же городе он и похоронен.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома».

