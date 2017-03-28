Убийцу Вороненкова похоронили

Убийцу бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павла Паршова похоронили в Павлограде (Днепропетровская область, Украина). Об этом во вторник, 28 марта, передает УНН.

По информации агентства, присутствующие на похоронах от комментариев отказались.

25 марта стало известно, что Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице. Ранее в тот же день во Владимирском соборе Киева прошла церемония прощания с бывшим российским парламентарием, на которой присутствовали около ста человек.

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Двумя днями ранее сообщалось, что украинская полиция выдвинула две возможные версии убийства бывшего депутата. По одной из них, Вороненков был застрелен потому, что проходил свидетелем по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. По другой — его убили из-за того, что в 2004-2007 годах он занимался расследованием коррупционного дела «Трех китов» о контрабанде итальянской мебели.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Киллер открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель сумел ответным огнем ранить нападавшего (позднее украинские СМИ назвали его имя — Павел Паршов). Впоследствии убийца скончался в больнице.