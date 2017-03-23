Названы версии убийства Вороненкова

Полиция Киева возбудила уголовное дело об умышленном убийстве по факту смерти бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в четверг, 23 марта, в эфире телеканала «112 Украина» сообщил представитель украинского МВД Артем Шевченко.
«На данный момент киевская полиция зарегистрировала "Умышленное убийство" части 2 статьи 115 УК, но, возможно, потом будут приняты другие решения и другие органы будут расследовать это преступление», — сказал он.
В настоящее время правоохранительные органы Украины рассматривают две возможные версии произошедшего. По одной из них, как написал в своем Facebook генеральный прокурор страны Юрий Луценко, Вороненков был застрелен потому, что проходил свидетелем по делу бывшего президента страны Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. «Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания», — написал генпрокурор.
Луценко также рассказал, что 23 марта Вороненков должен был давать показания военному прокурору, сообщает 112.ua.
По другой версии, которую приводит 112.ua, Вороненков был убит из-за того, что в 2004-2007 годах занимался расследованием коррупционного дела «Трех китов» о контрабанде итальянской мебели.
В то же время, по информации источника в российских правоохранительных органах, убийство бывшего депутата также могло быть связано с его теневым бизнесом в России, передает «Интерфакс».
В МИД России убийство Вороненкова назвали показательной акцией. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в Москве рассчитывают, что правоохранительные органы Украины «все-таки смогут оперативно раскрыть данное преступление, определить без политизации, на основе объективных данных его подлинных заказчиков».
В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как сообщает «Интерфакс», допускает, что убийство Вороненкова могло быть подготовлено Службой безопасности Украины под руководством американского ЦРУ.
Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта по пути на встречу с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан. Позже в тот же день он скончался в реанимации.