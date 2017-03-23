Генпрокурор Украины пообещал «визитки Яроша» в деле Вороненкова

В деле об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова ожидаются вбросы, следствие будут пытаться направить по ложному пути. Такое мнение озвучил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

«Я сразу предостерегаю вас, что будут вбросы разной информации, чтобы отвести следствие и общественное мнение от объявленных нами версий», — уверен Луценко. «Не сомневайтесь, что будут использованы, вероятно, "визитки Яроша", которые найдут на месте события, будут говорить о том, каким страшным экономическим преступником был покойный, каким был шпионом», — добавил он.

Генпрокурор считает, что «будет задействован весь арсенал вранья, чтобы отвести нас от очевидного вывода — сегодня в центре Киева произошла расправа над политическим оппонентом Кремля».

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Комментируя обвинения в незаконной экономической деятельности, выдвинутые в России в адрес Вороненкова, Луценко заявил: «Нам кажется, что это было сфабрикованное дело». «Известно, что эта недвижимость не переходила из собственности в собственность и, мне кажется, что это дело было только попыткой мести высокопоставленных чиновников правоохранительных органов России», — считает прокурор. Версию о том, что люди, якобы пострадавшие от аферы, могли приехать на Украину ради мести, он не поддержал.

Ранее в четверг депутат Госдумы Иосиф Кобзон предположил, что Вороненкова могли убить для того, чтобы поднять волну русофобии, передает Национальная служба новостей (НСН).

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Нападавший открыл стрельбу, когда политик вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным выстрелом ранил преступника, через несколько часов тот скончался в больнице.

Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва (фракция КПРФ). Через несколько дней после окончания полномочий он вместе с женой Марией Максаковой перебрался на Украину. Российские силовые органы считают его причастным к рейдерскому захвату здания в Москве и объявили в розыск.