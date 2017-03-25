Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище Киева

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева, похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает ТАСС.

Ранее в тот же день во Владимирском соборе Киева прошла церемония прощания с Вороненковым, на которой присутствовали около ста человек.

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23 марта сообщалось, что украинская полиция выдвинула две возможные версии убийства бывшего депутата. По одной из них, Вороненков был застрелен потому, что проходил свидетелем по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. По другой — его убили из-за того, что в 2004-2007 годах он занимался расследованием коррупционного дела «Трех китов» о контрабанде итальянской мебели.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель сумел ответным огнем ранить нападавшего (позднее украинские СМИ назвали его имя — Павел Паршов). Впоследствии киллер скончался в больнице.