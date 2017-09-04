На Украине заявили о раскрытии убийства Вороненкова

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова фактически раскрыто. Об этом представитель надзорного ведомства рассказал в опубликованном в понедельник, 4 сентября, интервью изданию Insider.

«Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», — сказал Енин.

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В июне украинская полиция сообщала, что в Павлограде задержан подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова. По данным СМИ, задержанным оказался лидер местной ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России), активист «Павлоградской самообороны» Ярослав Тарасенко.

Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Стрельбу по бывшему парламентарию открыл Павел Паршин, уроженец Павлограда. Раненный телохранителем Вороненкова, он позднее скончался в больнице и был похоронен в Павлограде.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».