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Российские следователи получили из Киева ответ по делу об убийстве Вороненкова

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Денис Вороненков
Денис Вороненков

Российские следователи получили ответ на запрос по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

«Ответ от украинской стороны получен», — сказал собеседник агентства. Вместе с тем, ссылаясь на тайну следствия, он не стал раскрывать его содержание. Источник напомнил, что в России также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства Вороненкова — гражданина РФ.

4 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится в России, а также связан с российскими спецслужбами. «Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны», — сказал он.

Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».

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