Мужчине заплатили компенсацию за сравнение его пениса с наперстком

В ЮАР мужчина получил денежную компенсацию после того, как начальница публично сравнила его пенис с наперстком в присутствии женщин-коллег. Об этом сообщает The Post.

Инцидент произошел 10 июля 2024 года на одном из складских помещений компании Easybranch в Йоханнесбурге. Менеджер Анджела Эвертсе-Браун, найдя резиновые наперстки для пальцев, подозвала сотрудника и в присутствии нескольких смеющихся женщин сказала, что эти наперстки размером не меньше его пениса. Хотя женщина сразу же извинилась и позже повторила извинения еще несколько раз, мужчина на следующий день не вышел на работу. Он заявил, что переживает из-за случившегося, и в итоге обратился в Комиссию по примирению, посредничеству и арбитражу (CCMA). После рассмотрения дела ему присудили 100 тысяч рэндов (около 550 тысяч рублей).

Работодатель оспорил это решение, утверждая, что речь идет о единичной шутке без злого умысла, и компания приняла все меры, включая внутреннее расследование и введение дополнительных стандартов по обучению персонала. Однако судья Мендель Сэсс постановил, что публичное унижение достоинства подчиненного, да еще и с сексуальным подтекстом, является прямым нарушением Закона о равенстве в сфере занятости.

В итоге апелляционный суд снизил компенсацию до 25 тысяч рэндов (около 135 тысяч рублей), что эквивалентно примерно четырем с половиной месячным окладам потерпевшего, и обязал компанию выплатить эту сумму.

Ранее в США сотрудник доставки обжег гениталии горячим чаем и отсудил у кофейни огромную компенсацию. Он получил ожоги третьей степени пениса, мошонки и внутренней поверхности бедер.