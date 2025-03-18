Мужчина обжег пенис горячим чаем и отсудил 50 миллионов долларов у сетевой кофейни

В США сотрудник доставки обжег гениталии горячим чаем и отсудил у кофейни огромную компенсацию. Об этом пишет NBC News.

Майкл Гарсия работал водителем службы доставки Postmates в Лос-Анджелесе. 8 февраля 2020 года он приехал за заказом в кофейню Starbucks, чтобы забрать три больших стакана чая через окно для автомобилей. Бариста вручила ему картонный держатель с напитками, однако один стакан упал прямо ему на колени, крышка отвалилась, и горячий чай вылился ему на промежность. Гарсии удалось отъехать от окна, однако впоследствии оказалось, что он получил ожоги третьей степени пениса, мошонки и внутренней поверхности бедер.

Гарсия обратился в суд и потребовал от сети кофеен компенсацию. По его словам, его травма стала следствием работы бариста, которая плохо закрепила стаканы и крышку. Кроме того, ее ошибка привела к тому, что пенис Гарсии оказался навсегда обезображен. В ожоговом центре мужчине сделали две операции по пересадке кожи на половой орган, и теперь трение в этой области причиняет ему боль.

Присяжные заняли сторону пострадавшего. В итоге курьер отсудил у Starbucks 50 миллионов долларов (около четырех миллиардов рублей).

Представители Starbucks сообщили о намерении подать апелляцию. «Мы сочувствуем мистеру Гарсии, но не согласны с решением присяжных о том, что мы были виноваты в этом инциденте, и считаем, что присужденный ущерб был чрезмерным», — говорится в заявлении компании.

Ранее финский лыжник Реми Линдхольм, дважды отморозивший пенис во время соревнований, рассказал об испытанных ощущениях. По его словам, второе отморожение оказалось куда неприятнее первого.