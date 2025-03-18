Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:20, 18 марта 2025Из жизни

Мужчина обжег пенис горячим чаем и отсудил 50 миллионов долларов у сетевой кофейни

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: USA Today / YouTube

В США сотрудник доставки обжег гениталии горячим чаем и отсудил у кофейни огромную компенсацию. Об этом пишет NBC News.

Майкл Гарсия работал водителем службы доставки Postmates в Лос-Анджелесе. 8 февраля 2020 года он приехал за заказом в кофейню Starbucks, чтобы забрать три больших стакана чая через окно для автомобилей. Бариста вручила ему картонный держатель с напитками, однако один стакан упал прямо ему на колени, крышка отвалилась, и горячий чай вылился ему на промежность. Гарсии удалось отъехать от окна, однако впоследствии оказалось, что он получил ожоги третьей степени пениса, мошонки и внутренней поверхности бедер.

Гарсия обратился в суд и потребовал от сети кофеен компенсацию. По его словам, его травма стала следствием работы бариста, которая плохо закрепила стаканы и крышку. Кроме того, ее ошибка привела к тому, что пенис Гарсии оказался навсегда обезображен. В ожоговом центре мужчине сделали две операции по пересадке кожи на половой орган, и теперь трение в этой области причиняет ему боль.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018

Присяжные заняли сторону пострадавшего. В итоге курьер отсудил у Starbucks 50 миллионов долларов (около четырех миллиардов рублей).

Представители Starbucks сообщили о намерении подать апелляцию. «Мы сочувствуем мистеру Гарсии, но не согласны с решением присяжных о том, что мы были виноваты в этом инциденте, и считаем, что присужденный ущерб был чрезмерным», — говорится в заявлении компании.

Ранее финский лыжник Реми Линдхольм, дважды отморозивший пенис во время соревнований, рассказал об испытанных ощущениях. По его словам, второе отморожение оказалось куда неприятнее первого.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал военным прекратить удары по энергетике Украины на 30 дней

    На Западе поговоркой высказались о переговорах Трампа и Путина

    Голый сын Шварценеггера снялся с невестой в рекламе

    США прекратили деятельность отслеживающей вывоз детей с Украины группы

    В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа

    В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина

    В США указали на необходимость услышать позицию Украины по сделке Трампа и Путина

    Мужчина обжег пенис горячим чаем и отсудил 50 миллионов долларов у сетевой кофейни

    Путин обсудил с Трампом преступления ВСУ в Курской области

    Боссы сицилийской мафии признали потерю влияния. Что стало с легендарным преступным сообществом в XXI веке?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше