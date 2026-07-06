Восемь российских аэропортов перестали выпускать самолеты

Росавиация: Восемь аэропортов ограничили прием и выпуск самолетов

В ночь с 5 на 6 июля восемь российских воздушных гаваней ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Подробности сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».

Сначала меры ввели в аэропорту Геленджика: там ввели дополнительные временные ограничения, указав, что гавань принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00. Затем временный запрет на прием и выпуск коснулся Калуги (Грабцево), Череповца, Иваново, Ярославля и Волгограда.

Кроме того, в Домодедово и Внуково стали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе прозвучала воздушная тревога. Информация о возможной вражеской атаке поступила после полуночи.