Максакова посчитала невероятной версию убийства Вороненкова ее бывшим мужем

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова считает невероятной версию следствия, согласно которой к убийству Вороненкова причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, передает в понедельник, 9 октября, «Интерфакс-Украина».

«У господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша (Мария Максакова — прим. «Ленты.ру») считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двоих ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы это шок и личная трагедия», — рассказал Пономарев во время совместного брифинга с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в Киеве.

Материалы по теме Чисто украинское убийство Кто и за что мог расправиться с Денисом Вороненковым

Пономарев также предположил, что Москва может выдать Тюрина Киеву, поскольку тот имеет гражданство Казахстана. По словам бывшего депутата Госдумы, Тюрин является одним из самых известных криминальных авторитетов России, «который сейчас претендует на звание криминального короля российского мира».

Ранее в этот же день сообщалось, что украинские следователи установили всех причастных к убийству Вороненкова. По словам Луценко, заказчиком преступления является вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) — бывший гражданский муж Марии Максаковой, вдовы Вороненкова.

Как уточнил Луценко, совершил убийство гражданин Украины Павел Паршев по предварительному сговору с другими лицами. Сам Паршев был смертельно ранен на месте преступления, двое его сообщников задержаны.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».