Максакова анонсировала скорое оглашение имен виновных в убийстве Вороненкова

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что следствие в ближайшее время назовет имена виновных в преступлении. Об этом она заявила в опубликованном в среду, 20 сентября, интервью «Апострофу».

«Следствие в ближайшее время назовет имена всех виновных. Уверена, что этот случай еще войдет в учебники криминалистики, как чуть ли не единственное раскрытое заказное убийство», — сказала Максакова. Она также выразила уверенность в том, что виновный в убийстве ее супруга будет наказан.

14 сентября был опубликован ответ Генпрокуратуры Украины на запрос Москвы по делу об убийстве Вороненкова, в котором указывалось, что организаторами преступления были вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, работавший последнее время в Крыму. Тюрин — бывший муж Максаковой, которая после расставания с ним вышла замуж за Вороненкова.

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Днем ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего депутата Госдумы находится в России, а также связан с российскими спецслужбами. «Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны», — отметил он.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта он был застрелен в Киеве.