Вор в законе Тюрик ответил на обвинения в организации убийства Вороненкова

Бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин не имеет отношения к убийству в Киеве ее супруга — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом заявил «Интерфаксу» адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший интересы Тюрина.

«Убийство Вороненкова — это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом», — сказал он.

По словам защитника, Тюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым, которого он практически и не знал, и не препятствовал его отношениям с Максаковой.

Еще большим бредом назвал адвокат «подконтрольность Тюрина ФСБ РФ», о которой говорят украинские правоохранительные органы. Беляк добавил, что его бывший клиент сейчас проживает вместе со своими детьми в России.

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Ранее 9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. По его словам, исполнителем был гражданин Украины Павел Паршев, которого смертельно ранил на месте преступления охранник бывшего депутата. Двое сообщников киллера задержаны. Еще двое, по данным следствия, в настоящее время находятся за пределами страны. Генпрокурор добавил также, что дело будет передано в суд.

Месяцем ранее Луценко заявлял, что заказчик убийства Вороненкова находится в России и связан с российскими спецслужбами.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта Вороненков был застрелен в Киеве.

Владимир Тюрин (Тюрик) — российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой русской мафии в Испании. Входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана, имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.