Вор в законе Тюрик прервал обет молчания по делу Вороненкова

Вор в законе Владимир Тюрин, объявленный на Украине заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, прервал обет молчания, чтобы пристыдить своих обвинителей. Обращение предпринимателя, который был первым мужем Марии Максаковой, вдовы убитого, передает НТВ.

«Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — говорится в тексте письма Тюрина в редакцию телеканала.

Бизнесмен также выразил сожаление, что его имя используется в «различного рода инсинуациях отдельных украинских политиков для достижения собственных политических целей». Он признался, что когда его начали обсуждать в СМИ, не сумел остаться безразличным.

Письмо стало первым публичным заявлением вора в законе, который считается одним из лидеров «Братской» ОПГ и русской мафии в Испании. Он был трижды судим еще до распада СССР, а в преступном мире известен под кличками Тюрик, Тюря, Батя и Киномеханик. Вор считается протеже Япончика и входил в близкий круг Деда Хасана.

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Ранее позицию Тюрина в прессе озвучивал его адвокат Сергей Гуляк. Он заявлял, что его клиент даже не был знаком с убитым, и назвал бредом версию о мести на почве ревности: Тюрин и Максакова расстались задолго до ее нового брака.

14 октября также стало известно, что Тюрин по собственной инициативе явился в Следственный комитет России, где дал показания по делу. 9 октября Тюрина назвал заказчиком убийства Вороненкова генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Вдова Вороненкова Мария Максакова согласилась с выводами украинского следствия о виновности Тюрина и даже заявила, что расследование войдет в учебники криминалистики. Оперная певица и экс-депутатка Думы от «Единой России» до отношений с убитым состояла в гражданском браке с Тюриным. У них двое совместных детей.

Вороненков в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта он был застрелен в Киеве.