На Украине рассказали о войне днепропетровских и киевских воров в законе

На Украине развернулась война днепропетровских и киевских воров в законе, причиной конфликта стали чрезмерные амбиции «смотрящего» по центральным и западным областям Андрея Недзельского, известного по прозвищам Неделя и Львовский. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает портал «Страна».

«Неделя, не ограничиваясь "своими" регионами, попытался распространить влияние на днепровский регион, за которым "смотрит" коронованный вор по прозвищу Умка — Сергей Олейник, предложив тому отчислять "долю малую" в киевский общак», — говорится в публикации.

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Отмечается, что на сторону Умки встал один из самых авторитетных воров Украины — Лера Сумской.

8 августа глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил российские власти в засылке на Украину воров в законе. По его словам, с начала 2017 года из соседней страны прибыли 29 криминальных авторитетов.

В августе 2016-го сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали около сотни криминальных авторитетов, пришедших на похороны вора в законе Алексея Сальникова, известного как Леха Краснодонский. В июне того же года украинские власти выдворили из страны грузинского вора в законе Давида Герлани, известного по кличке Дато Сван.