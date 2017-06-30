СБУ задержала контролировавшего копателей янтаря вора в законе Папуна

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала вора в законе Папуну Угрехелидзе, который пытался контролировать копателей янтаря в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Уголовник с прошлого года жил в Киеве и координировал деятельность организованной преступной группировки, специализирующейся на преступлениях насильственного характера. Также в Ровенской области Папуна пытался контролировать незаконных копателей янтаря», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас силовики решают вопрос о выдворении вора в законе за пределы Украины.

Материалы по теме Стражи беспорядка Как убийство в Кривом Озере поставило крест на имидже украинской полиции

Издание «Преступная Россия» добавляет, что 35-летний «авторитет» родился в Кутаиси, перебрался в Киев около года назад. Угрехелидзе имеет несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, отбывал наказание как на территории Украины, так и в других странах.

24 апреля в Киеве был задержан криминальный авторитет Джошуа Гела, известный по прозвищу Гела Тбилисский. По данным силовиков, он контролировал деятельность преступных групп, занимающихся кражами из автомобилей и завладением транспортными средствами.

В августе 2016-го сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали около сотни криминальных авторитетов, пришедших на похороны вора в законе Алексея Сальникова, известного как Леха Краснодонский. В июне того же года украинские власти выдворили из страны грузинского вора в законе Давида Герлани, известного по кличке Дато Сван.