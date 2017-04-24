Вора в законе Гелу Тбилисского задержали в Киеве

В Киеве был задержан криминальный авторитет Джошуа Гела, известный по прозвищу Гела Тбилисский. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Задержание сотрудники уголовного розыска провели в одном из ресторанов в центре города. «51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве (...). В Киеве, Николаеве и Херсоне вор в законе крышевал деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям — кражи из автомобилей и завладение транспортными средствами», — приводит пресс-служба слова начальника Главного управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко.

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Как отметили в полиции, криминальный авторитет находился на Украине около года. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о выдворении Гелы из страны.

В августе 2016-го сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали около сотни криминальных авторитетов, пришедших на похороны вора в законе Алексея Сальникова, известного как Леха Краснодонский. В июне того же года украинские власти выдворили из страны грузинского вора в законе Давида Герлани, известного по кличке Дато Сван.