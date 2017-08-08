В Киеве обвинили Россию в засылке на Украину воров в законе

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил российские власти в засылке на Украину воров в законе. Об этом он заявил во вторник, 8 августа, сообщается на сайте пресс-службы Нацполиции.

По его словам, с начала 2017 года из России на Украину прибыли 29 воров в законе. Также он указал, что один из задержанных украинской полицией криминальных авторитетов признался, что Москва целенаправленно отправляет на Украину воров в законе с целью дестабилизировать криминогенную ситуацию в стране.

2 августа в киевском аэропорту «Борисполь» был задержан вор в законе Резо Бухникашвили по прозвищу Пецо, которого за день до этого освободили от отбывания наказания в российской колонии строгого режима до 2035 года в связи с тяжелой болезнью. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин указал, что Бухникашвили предъявил в киевском аэропорту поддельный паспорт гражданина страны.

